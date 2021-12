Corsair possède deux gammes de DDR5 : une "premium" avec les Dominator Platinum, et une "populaire" avec les Vengeance. Dans tous les cas, le géant de la barrette plafonne à 5600 MHz cas 36, ce qui n'est pas si mal, mais loin de son concurrent direct G.Skill qui est déjà à la DDR5 6400 en boutiques.

Qu'à cela ne tienne, Corsair ajoute donc deux références à sa série Dominator Platinum, 2 x 16 Go DDR5 6200 et pareil en 6400. Le constructeur ne donne pas de latences, mais sur le site officiel, la page produit indique cas 36 pour le DDR5 6200, et cas 38 pour la DDR5 6400, ce sont donc deux kits haute performance avec de telles fréquences et latences, bien refroidis par le radiateur maison DHX, mais qui ne seront pas dans toutes les mains voulues.

En effet, la pénurie incite à la prudence, et on imagine facilement que les stocks sur ces références prendront rapidement preneur, et pas à prix d'ami ! Pour l'anecdote, le sommet des radiateurs est parcouru par des LED RGB, que vous pouvez piloter via le logiciel maison iCUE, en version 4.18 à l'heure d'écrire ces lignes. Ça peut être sympa d'harmoniser les éclairages avec ceux de votre tour, évitant que chaque composant y aille de sa partition, transformant la machine en stroboscope générateur d'épilepsie.

La garantie est à vie du produit, mais ça correspond à 10 ans en France.