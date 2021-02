Décidément, le début 2021 n’est pas tendre avec les joueurs : du fait de difficultés de production, entre autres dues au COVID, mais également de demandes accrues — le minage revenant à la mode — trouver du matériel pour mettre à jour son PC n’est pas une mince affaire. Certes, le comptoir fait de son mieux pour vous satisfaire, mais cela n’augmente en rien la production de puces. Si le phénomène est particulièrement visible sur les cartes graphiques du fait de gains importants à chaque nouvelle génération, les CPU sont également touchés, particulièrement en ce qui concerne Zen 3, a. k. a la dernière série des processeurs AMD, estampillée 5000.

En effet, l’entreprise américaine PowerGPU, spécialisée dans le montage d’ordinateur, s’est récemment plainte sur Twitter d’un taux de panne anormalement haut en ce qui concerne les processeurs Ryzen de dernière génération. Transmis sur Twitter, le post a depuis été retiré, de quoi rajouter un peu plus de purée de pois dans tout ça ; mais le mal et fait, et quelques autres intégrateurs ont suivi la tendance et se sont également plaints d’exemplaires défectueux.

The failure on the new AMD CPUs are still too high.



AMD Ryzen 5950x x50 units 8 doa

AMD Ryzen 5900x x50 units 4 doa

AMD Ryzen 5800x x100 units 4 doa

AMD Ryzen 5600x x120 units 3 doa



We had only 1 dead Intel CPU it was a 9700k in our time of business



Doa: Dead on arrival



— PowerGPU® (@PowerGPU) February 13, 2021

Pour les anglophobes, PowerGPU déplore le haut taux de processeurs non fonctionnels à leur livraison en magasin, un taux de 16 % sur le Ryzen 9 5950X, contre moins de 0,01 % sur les gammes habituelles. Les Ryzen 7 et 5 suivent la tendance avec près de 10 % de puces défectueuses... mais rappelons tout de même que ces chiffres se basent sur une population de 50 à 120 unités ; autant dire que le test n’est pas ultimement significatif.

Bon, rester sur cette conclusion est peu satisfaisant, alors le comptoir a donc sorti la calculatrice :

Processeur Taux de mortalité à l'arrivée (PowerGPU) Supposons un taux de panne de 1 %, combien j'ai de chance d'avoir quand même autant de morts ? Taux de panne réel minimum (confiance à 99 %) Taux de panne réel maximum (confiance à 99 %) AMD Ryzen 9 5950X 8 / 50 = 16 % 0,0000037 % 5,4 % 33,3 % AMD Ryzen 9 5900X 4 / 50 = 8 % 0,16 % 1,3 % 23,1 % AMD Ryzen 7 5800X 4 / 100 = 4 % (trô dûr !) 1,8 % 0,7 % 12 % AMD Ryzen 5 5600X 3 / 120 = 2,5 % 1,2 % 0,1 % 8,8 % Tous confondus 19 / 320 = ~ 6 % 0,0000001 % 3,1 % 10,2 %

Dit comme ça, c’est effectivement très indigeste, essayons donc de clarifier. À 99 % de confiance, le taux de défaut moyen des machines sous R9 5950X est compris entre 5,4 % et 33,3 %. En agrégeant tous les taux de défaut des processeurs cités dans le tweet, le taux de panne se situerait (toujours à 99 % de confiance dans cette prédiction) entre 3,1 et 10,2 %, pour une valeur habituellement sous les 1 %. En somme, PowerGPU a bien de quoi s’inquiéter quant à un possible problème de production sur son lot ; mais les informations données ne nous permettent pas non plus d'en déduire une catastrophe globale quant à la fiabilité de Zen 3.

Car, bien évidemment, un revendeur seul est encore loin de représenter la réalité de la production et des ventes. Il y a en effet fort à parier que ces puces proviennent de la même série de wafers, qu’elles aient été intégrées sur leur substrat de manière similaire, testée, et que les soucis de stockage/transports aient été également partagés (sans compter le jeu du déclassage permetant de recycler les dies partiellement fonctionnelle en CPUs moins véloces) : autant d’inconnues pour lesquelles il est un peu trop simpliste de conclure « Zen 3 a un problème majeur de production ». D’autant plus que ces processeurs se sont montrés inopérants à l’assemblage par un professionnel (et n’ont donc pas été facturés aux clients) ; et, en croisant avec les désormais cultes taux de retour de MindFactory, rien de bien probant n’apparaît : chez eux, aucune de ces références n’a dépassé les 2 % de retour. Comme quoi, entre les chiffres de certains et la loterie du silicium, mieux vaut ne pas juger trop vite ! (Source : Wccftech)

