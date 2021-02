Rocket Lake soulève des interrogations, sur sa faculté à concurrencer Zen 3 sur le plan applicatif et gaming. Le premier domaine cité est incontestablement à l'avantage des rouges depuis Zen 2, le second a permis à AMD de reprendre la couronne depuis Zen 3 seulement. Voici un test officieux mené par Lab501, un site qui était très en vogue il y a quelques années et bien placé sur les rumeurs fondées. Ils auraient testé le 11700K, qui est ni plus ni moins qu'un 11900K cadencé moins vite. Toutefois, le sample testé était Engeenering, aussi rien ne dit qu'il avait les specs des versions commerciales.

Notre confrère a testé tous les Ryzen 5000, 3000, et quelques Comet Lake, sans oublier Cascade Lake-X avec le 10980XE. La carte graphique était la RTX 2080 Ti, qui a en gros les mêmes performances 3D que la RTX 3070, mais avec plus de VRAM. Enfin, il y a trois jeux en Full HD et deux tests applicatifs Blender et HandBrake. Force est de constater que les ennemis attendus octocores, 5800X et 11700K, se kiffent au point de ne jamais se quitter vraiment. La conclusion définitive arrive, et on ne devrait pas être loin de ça, en tout cas cela semble cohérent sur les perfs, restera à voir la conso et la chauffe, le 5800X étant sur ces deux aspects, de loin, le moins doué de sa génération eu égard à son architecture monoCCX.