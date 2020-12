Avec l’Apple M1, la firme à la pomme a démontré que son savoir-faire développé sur les iPhones et autres iBidules mobiles pouvait se transposer sur des ordinateurs plus conventionnels, à savoir les MacBook et le Mac Mini. Néanmoins, ce ne sont pas les seuls produits proposés par la firme, les Mac Pro ayant bonne presse auprès des créatifs, et un octocœur 4+4 ne suffira clairement pas pour ces activités.

Le Mac Pro 2019, que de bons souvenirs...

Depuis quelque temps, les rumeurs courraient sur un processeur fortement pourvu en cœurs — 32 selon Bloomberg —, toujours sous jeu d’instruction ARM et architecture maison, afin d’équiper ces nouvelles machines. Hé bien, voilà qu’un twittos habitué des fuites pommées se joint à la fête : @LeaksApplePro, jouant la surenchère avec un possible SoC à 64 cœurs, rien que ça ! Étant donné le niveau encore embryonnaire du 5 nm, nous restons assez dubitatifs sur la faisabilité de l’engin, mais rien n’est impossible, d’autant plus qu’Apple figure en tête de liste des clients de TSMC dans ce domaine. Reste à voir la puissance du bousin, les assemblages nombreux de petits cœurs ayant jusqu’alors du mal à rattraper les concurrents x86 côté serveurs de calcul. Magie d’Apple, c’est à toi de jouer ! (Source : NotebookCheck)