Bon plan • GoG vous offre Metro: Last Light Redux

Noël est passé, et, avec lui, la neige et les cadeaux. Si vous avez eu la chance d’obtenir une RTX, alors vous avez peut-être opté pour Metro Exodus, le triple A datant de près de 2 ans déjà faisant usage de cette technologie. Cependant, ce titre est en fait le dernier d’une trilogie, dont GoG vous offre jusqu’au premier janvier le second opus en version Redux (un remaster partiel faisant usage des dernières mises à jour du moteur de jeu), toujours sans DRM : de quoi vous occuper en cas de re-reconfinement ?