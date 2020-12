La prochaine génération Intel se nomme Rocket Lake S, basée sur le LGA120, et sera compatible avec les chipsets de la série 400. On sait que ça va également se limiter à du 8 coeurs et 16 threads, mais rien n'est annoncé officiellement par le patron bleu. Adieu Skylake, bonjour Cypress Cove, mais on garde le 14nm, faut pas déconner ! Toutefois, on comprend bien que le flagship va viser le Ryzen 7 5800X, vu que ce sont les deux plus proches techniquement. Ce porte-drapeau a été flashé sous Ashes of the Singularity Escalation.

Premier enseignement, il se nommerait Core i9-11900K, aurait bien 8 coeurs et 16 threads, sa fréquence de base serait de 3.5 GHz. Avec une RTX 3080, il aurait envoyé 64.4 ips en mode Insensé_1080p, et 62.7 ips en mode Insensé_1440p. on vous rappelle, pour expliquer cette faible différence, que c'est le benchmark CPU qui a été réalisé, et pas le GPU, ces deux tests étant bien différenciés au sein du programme. À titre de comparaison, le 5950X débite entre 66 et 71.9 ips (on ne sait pas si le CPU a été OC), le 5600X 55 ips, tout cela en Insensé_1080p. Le 5800X reste introuvable sur ce preset. Au final, il y a fort à parier qu'Intel recolle niveau jeu, par contre en applicatif, le gouffre est déjà grand, cette famille de CPU devrait bien se placer... si vous n'avez pas besoin de plus de 8 coeurs. À moins que !