Les produits de l'allemand Alpenföhn — littéralement, « Sèche-cheveux des Alpes » — défilent moins souvent que ceux des autres, mais la marque assure une existence sur le marché du refroidissement depuis des années : ventirad, ventilateur, watercooling, pâte thermique... Jusqu'à présent, le constructeur n'en a jamais fait des tonnes sur le marché du refroidissement à eau, on souviendra tout juste de l'Alpenföhn Wasser (plus simple comme nom, y'a pas), mais qui n'est plus disponible depuis un moment. L'heure était donc au renouvellement et de retenter de surfer sur la vague du watercooling AIO, il vaut mieux tard que jamais. Pour se donner un peu visibilité et aussi une chance de réussite sur un marché toujours plus saturé, Alpenföhn s'est associé pour l'occasion avec son compatriote Roman Hartung, surtout connu sous le pseudo Der8auer, et cela a donné les Alpenföhn Gletscherwasser - se traduisant simplement par « eau glaciaire » !

Il faut distinguer 4 modèles Gletscherwasser : 240 mmm 360 mm, 240 mm High Speed et 360 mm High Speed. Tous sont des AIO préremplis combinant un radiateur de 27 mm d'épaisseur en aluminium et une pompe à double chambre 1200-2600 tr/min, et dont le waterblock utilise une base en cuivre à microchaînes. Le waterblock dispose d'un top ARGB et dont la plaque du logo est interchangeable. Parce qu'ils se veulent orientés et approuvés overclocking, Alpenföhn livrera ses Gletscherwasser avec de la pâte thermique Hydronaut de Thermal Grizzly - l'une des meilleures et plus chères du marché, elle est un cran en dessous de la Kyronaut.

Les ventilateurs utilisés sont des modèles Wing Boost 3 ARGB PWM de la marque, avec des pales spécialement travaillées, un roulement FDB et des patins en caoutchouc intégrés. Pour les modèles standards, ils fonctionneront à 500 à 1600 tr/min, pour une pression statique d'un peu plus de 2 H2Omm et un flux d'air de 92,6 m3/h. Les références High Speed utilisent des ventilateurs Wing Boost 3 ARGB plus véloces (et donc logiquement plus bruyants), qui monteront jusqu'à 2200 tr/min pour 132,4 m3/h d'air.

Enfin, la compatibilité socket sera naturellement assurée avec la majorité des sockets mainstream LGA1xxx et AMx, y compris HEDT LGA20xx et (s)TR(X)4 - à voir pour ces derniers si la base du waterblock est suffisamment grande pour couvrir correctement l'IHS d'un Threadripper, l'inverse serait tout de même un comble. Les dimensions de la base ne sont pas spécifiées sur le site.

Toutes les références arriveront dès la première quinzaine de novembre chez les revendeurs locaux et partenaires de la marque. En 240 mm, un Gletscherwasser coutera 159,90 €, et 179,90 € pour les modèles 360 - des prix qui les placeront dans le haut du panier du segment, la concurrence y étant déjà rude, les performances auront plutôt intérêt à suivre.