On a tous, pour peu qu'on ait voulu mettre une fois les mains dans la mouise, eu affaire à des vieux pads secs et cassés/cassants en voulant redonner une jeunesse à une carte mère ou graphique, voire ordinateur portable. Qui n'a jamais eu affaire à des pads thermiques secs, ou alors qui se déchiraient lorsque vous les mettiez à nu ? Eh bien pour toutes ces personnes bien embêtées, Arctic et Thermal Grizzly ont déjà une solution : des pads thermiques flambants neufs.

Mais pour tous ceux qui veulent optimiser le refroidissement de leurs VRAM de carte mère, leurs barrettes mémoire, ou encore leurs SSD M.2, c'est GELID qui a l'offre la plus adaptée : le GP-Ultimate ! La conductivité (non électrique) est donnée pour 15W/mK. Ce sont des pads présentés sous la forme de rectangles de 120mm de long sur 20mm de large, mais avec des épaisseurs différentes selon les packs.

Vendus à la pièce, il y a des pads de 0.5mm d'épaisseur, 1 et 1.5mm. Vendus par deux, il faut rajouter au catalogue les pads de 2mm d'épaisseur. Pour les prix, il faut s'en referrer au tableau ci-dessous, avec ça vous devriez voyager armés et équipés !

nom ref ean prix 1x 0.5mm TP-GP04-R-A 4897025782532 3 € 1x 1mm TP-GP04-R-B 4897025782549 3.85 € 1x 1.5mm TP-GP04-R-C 4897025782556 4.25 € 2x 0.5mm TP-VP04-R-A 4897025782631 4.65 € 2x 1mm TP-VP04-R-B 4897025782648 6.35 € 2x 1.5mm TP-VP04-R-C 4897025782655 8 € 2x 2mm TP-VP04-R-D 4897025782662 13 €

Les nouveaux chewing-gum GELID, goût menthe dégueu !