Habituellement, les fuites concernant les processeurs ciblent plutôt les cadors du genre, à savoir Intel et AMD, du fait de puces haute performance faisant rêver les geeks les plus impatients. Néanmoins, ce ne sont pas les seules firmes à concevoir du matériel de pointe : les nouvelles finesse de gravures sont en effet le plus souvent intronisées par les SoC mobiles, moins gourmands, moins bien cadencés et surtout moins grands, permettant ainsi de compenser les rendements plus faibles liée à l’utilisation nouvelle d’un procédé encore mal maîtrisé.

Dans ce domaine, Apple est un grand coutumier. En effet, la firme ne possède pas ses propres fonderies, mais s’évertue à proposer à chaque fois un bousin de plus en plus puissant, alternant entre Samsung et TSMC pour se fournir à bon prix. Pour le prochain modèle d’iPhone (et, qui sait, peut-être des iPad voire des MacBook), il s’agirait d’un A14 Bionic manufacturé par TSMC en 5 nm (sauce « enhanced 5nm », qui n’est ni les 5 nm toukour, ni le 5 nm+). Or, la fuite du jour n’est pas un CPU, mais son module de RAM correspondant.

Oh, qu’il est beau !

Certes, il ne s’agit que d’un cliché à la limite du légal chiné sur Twitter, pas de quoi casser trois pattes à un canard... Mais la RAM a très souvent été un maillon faible chez la pomme, permettant entre autres de forcer un renouvellement des machines les plus anciennes, bien que le surplus de consommation lié à l’intégration de nombreux modules soit également un argument pertinent. Pour cette puce, nous distinguons 5 lignes, ce qui semble signifier une capacité de 4 Go (une étant réservée au contrôleur), identique au modèle précédent, équipé de LPDDR4X. Néanmoins, il est possible que la firme se soit décidée à doubler la capacité pour passer à 8 Go, auquel cas ces lignes représenteraient, en fait, 2 Go chacune. Bref, rien de bien clair : mieux vaut donc attendre les spécifications officielles pour en savoir plus ! (Source : Wccftech)

Vue d’un peu plus loin, avec son inscription mystérieuse