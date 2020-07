On vous remet une offre SSD sous les 90 € les 960 To. Il s'agit du CS900 960 Go de chez PNY que l'on trouve à 86,82 € chez Amazon. Ce modèle d'entrée de gamme vous fournira du stockage véloce pour pas cher. Le contrôleur Phison PS3111-S11 est aux commandes, et il est combiné avec de la puce qui n'est plus exclusivement de la TLC de chez Toshiba depuis la fin de l'an dernier, mais parfois de la QLC selon les arrivages. Il offre des performances d'un bon niveau, mais son endurance n'est pas précisée. Elle devrait être de l'ordre de 0.2 DWPD (voir en fonction des puces), soit environ 240 To sur les 3 ans de sa garantie. Le modèle est à considérer comme équipé de puce QLC si vous faites ce choix. L'offre, toujours intéressante, est disponible via notre lien ci-dessous.