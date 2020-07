Topachat vous offre 15 balles de réduc sur la RX 5700 XT EVOKE OC de chez MSI si vous vous mettez en SLIP (ça c'est le code promo en fait). Il s'agit de la V2, corrigée de ses petits défauts de jeunesse. Overclockée d'usine, la puce tourne à 1605 MHz de base et 1945 MHz en boost. Les 8 Go de GDDR6 restent à leur fréquence de référence. Le système de refroidissement équipé de deux ventilateurs de 100 mm dispose d'une fonction 0 dB si la carte n'est pas sollicitée. Le modèle n'est pas très long, mais assez trapu ! Tenez compte de ses 13 cm de largeur et de ses 2.5 slots d'épaisseur. Les prix ont gonflé ces derniers mois et à 375,99 € cette version 2 est intéressante, d'autant plus qu'AMD vous offre deux jeux avec la carte (Godfall et WOW Shadowlands). Notre lien est disponible juste en dessous si vous cherchez un bon GPU.