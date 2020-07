Igor, qui peut très bien être considéré comme le "Vénérable des Sommets" de l'IT, a publié un schéma qui montre le fonctionnement des APU Renoir mobiles, de la série H. Ce sont donc ceux qui ont la bride la plus relâchée, loin devant les U, bloqués à 15W. Il a relevé des choses, et forcément, il y a un détail qui le chagrine. Regardons ce diagramme avant, afin de comprendre.

Il y a beaucoup de choses à regarder, mais dans le cadre gaming, un détail retient l'attention. En effet, il n'y aurait que 4 ou 8 lignes PCIe 3.0 allouées à une puce graphique autre que l'iGPU intégré au processeur. Bien qu'il y ait 20 lignes PCIe utilisables, on voit bien qu'AMD n'a pas réservé 16 mais 8 lignes au GPU, ce qui devrait poser des soucis aux intégrateurs et aux cartes graphiques ayant une puissance, selon Igor, du calibre de la RTX 2060 en Full HD. Selon les constructeurs, la perte est de l'ordre de 3 à 5% sur une RTX 2070. Il pense même qu'Ampere, qui devrait consommer plus, serait dans une position encore plus délicate, on imagine qu'il a ses sources propres lui permettant d'affirmer que la différence de performance entre Turing et Ampere est considérable. Voilà pourquoi il pense, et c'est son avis de technicien avant tout, que ça pourrait poser des contraintes à l'avenir, et faciliter le maintient d'Intel qui n'aura que des 4 coeurs/8threads à offrir aux gamers, mais sans limitation de bande passante, y compris avec les GPU de prochaine génération.

Mais la plus importante, reste, dans un portable, la consommation et la chaleur qui imposent à la puce graphique un yoyo presque permanent entre patate, courbe de ventilation, et performances. Et à ce jeu, les pertes peuvent être bien plus significatives que celles remontées par les constructeurs sur la RTX 2070 par exemple.