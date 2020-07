On gagne encore 2 € précieux euros sur les Corsair Vengeance RGB Pro. Il s'agit d'un kit de 2 x 8 Go cadencé à 3200 MHz C16, qui dispose d'une petite marge d'overclocking si vous avez besoin de plus de fréquence. Proposé à 89,90 € il y a quelques jours, le voici à 87,90 € en ce moment chez Amazon et Rue du Commerce (code SBA-RAMCORSAIR012 chez ce dernier). Comme toujours, RDC vous offre de plus le pack Reprise et la livraison est à prévoir. Nous vous mettons nos liens vers les deux offres si vous cherchez de la RAM lumineuse, pilotable via iCUE de Corsair.