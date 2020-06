Réutiliser des dies défectueux pour compléter une gamme de puces, c’est une chose courante. En effet, les technologies de gravure sur silicium sont, aujourd’hui encore, imparfaites, ce qui fait qu’un wafer (les galettes circulaires de silicium sur lequel est gravé le circuit électronique) contient toujours quelques impuretés rendant certains motifs inutilisables. Cependant, lorsque ces impuretés ne touchent qu’un cœur ou une partie du cache, il est possible de désactiver la zone incriminée pour obtenir, certes, un bousin moins équipé, mais néanmoins fonctionnel.

Ainsi, la gamme Rocket Lake n’est, officiellement, composée que de deux dies, l’un à 10 cœurs et l’autre à 8, tout le reste (y compris les dual core !) étant issu de déchets résultant de la gravure imparfaite. De même, chez NVIDIA, les cartes des séries RTX et leur homologue SUPER gardent parfois — la règle n’étant pas universelle — le même die... Et cela semble bien être parti pour continuer, car une mise à jour d’AIDA64 vient de rajouter deux nouvelles GTX1650 à la liste des GPU supportés. Rien de bien chamboulé — rien à voir avec la version GDDR6 qui a vu le jour début avril — mais simplement des modèles utilisant le TU106 (RTX 2060) et le TU116 (GTX 1660 Ti) au lieu du TU117 initial. Notez que TechPowerUp recense également ces nouveaux modèles, ce qui rajoute encore du poids à la rumeur.

Miam le wafer de farine !

Pour le reste, rien ne changerait : support de la GDDR6, 896 cœurs CUDA cadencés à 1590 MHz en boost et 1410 MHz de base : circulez, il n’y a rien à voir. Par contre, cet acte est un possible révélateur de la stratégie des verts : il est effectivement possible que la gravure soit moins efficace qu’attendu, et que les verts décident de vider leur stock de versions invalides ou, une hypothèse plus crédible, que la production est désormais stoppée et que les verts tiennent sur leurs provisions en attendant Turing. Affaire à suivre ! (Source : Tom’s Hardware)