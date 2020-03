Capcom a connu une traversée du désert, et a tué sa saga Resident Evil avec des épisodes corrects, parfois insipides 5, 6, Revelations 2), mais se perdant son ADN ainsi que les vrais fans. Et puis la firme relança Resident Evil et Resident Evil 0 avec succès, ce qui lui a permis d'envisager l'avenir plus sereinement. Avec son moteur souple RE Engine, Capcom a également sorti un Resident Evil VII qui a renoué avec les origines de la licence : superbe réalisation, et angoisse maximum.

L'année dernière, Resident Evil 2 a tout cassé avec le RE Engine, l'épisode quasiment le plus mythique, permettant la redécouverte d'un nouveau jeu, mais à l'histoire prenante et à rebondissements. Resident Evil 3 s'apprête à débarquer, avec la même philosophie, même maniabilité, même charte graphique. Mais qu'apporte donc ce moteur 3D à l'ambiance et aux graphismes ? Pour le savoir, voici un comparatif entre les versions 1999 et 2020. Dur dur de reconnaitre, et pourtant !