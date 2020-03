Alors qu'elle semblait un peu mise de côté, la connectique U.2 refait parler d'elle ces derniers temps, l'intérêt d'utiliser le protocole NVMe sur les SSD professionnels se faisant de plus en plus grand. Après Kingston et ses SSD DC1000M, voici que Western Digital annonce aussi ses modèles NVMe dédiés au stockage très rapide des données pour les datacenters avec ses WD Gold, reprenant la gamme Enterprise du fabricant. Et tout comme son petit copain Kingston, l'entreprise décline ses SSD en 4 modèles allant de 960 To à 7,68 To, afin de répondre aux besoins de stockage rapides des serveurs liés au cloud. Regardons donc de plus près les indications de Western Digital dans ses documentations :

Modèle 960 Go 1,92 To 3,84 To 7,68 To Mémoire 3D NAND TLC Lecture séquentielle 3000 Mo/s 3100 Mo/s Écriture séquentielle 1100 Mo/s 2000 Mo/s 1800 Mo/s 1800 Mo/s Lecture aléatoire 4k 413 kIOPS 472 kIOPS 469 kIOPS 467 kIOPS Écriture aléatoire 4k 111 kIOPS 194 kIOPS 174 kIOPS 187 kIOPS Endurance (DWPD) 0,8 DWPD / 5 ans Endurance (Po écrits) 1,4 Po 2,8 Po 5,61 Po 11,21 Po Consommation au repos 4,6 W 4,62 W 4,94 W 4,95 W Consommation lecture 5,25 W 5,31 W 5,99 W Consommation moyenne 11 W Température de stockage -40 à 85 °C Température de fonctionnement 0 à 70 °C MTBF 2 millions d'heures Garantie 5 ans Prix 242 $ 435 $ 871 $ 1740 $

Les performances restent très bonnes sans toutefois nous impressionner, tant sur la vitesse que l'endurance. Mais l'intérêt est différent ici, avec un avantage - sur le papier - comparé à Kingston : les disques consomment sensiblement moins. Un point important pour les datacenters, car cela permet d’économiser de l'énergie, mais aussi de réduire la chauffe des SSD et de la pièce en général. Car il faut imaginer que ces disques ne sont pas juste installés par lot de 4, mais parfois par dizaines. Si nous n'avons pas tous les détails, nous savons par contre que l'ensemble des composants logiques proviennent de chez Western Digital, du contrôleur aux puces NAND. La disponibilité n'est pas indiquée, mais les tarifs affichés sur le site du fabricant montrent bien que cette gamme vaut son pesant d'or à l'achat.