Skylake c'est presque fini !

Être un CPU Intel n'est pas chose aisée pour les p'tits bouts de silicium. À peine deux à trois années de bons et loyaux services et on vous montre déjà la porte en vous invitant à suivre la lumière blanche au bout du couloir. Tout ça pour finir sur une étagère poussiéreuse d'un gus dans un garage, voire en collier pour les amateurs du recyclage. Bon, c'est vrai qu'il y a pire comme destinée pour du matos désuet...

Tout ce mélodrame pour dire que les Skylake i7-6700K et i5-6600K ainsi que les i3-6098P et i5-6402P, vont être mis en retraite d'ici janvier - officiellement et définitivement remplacés par les i7-7700K et i5-7600K arrivé en 2016 - après seulement deux ans au poste. C'est logique, puisque ces derniers offrent de meilleures fréquences avec à la clé un tantinet de perf en plus, sans oublier qu'ils utilisent le même socket LGA1151 et sont en général compatibles avec le matos qui existait déjà pour les Skylake après mis à jour du bios. Intel souhaite sûrement aussi libérer de l'espace de production pour les Coffee Lake et pourquoi pas augmenter celui attribué aux Skylake-X HEDT. Évidemment, la mise en retraite ne se fera pas du jour au lendemain, Intel continuera à honorer les commandes jusqu'à mars 2018 pour les revendeurs, et ceux-ci devraient continuer à les livrer au moins jusqu'au mois de septembre de la même année.

Une momie du 21ème siècle !

Avec Coffee Lake qui pointe le bout de son die et se prépare à taper du Ryzen avec ses 6 cœurs, ça signifie que l'on se retrouvera, au moins pendant un temps, avec 3 générations différentes au sein d'un même segment. Sympa pour les revendeurs. Tout ça, c'est la faute d'AMD et de ses rejetons qui sont venus mettre le bordel dans la fourmilière processorienne, (re)lançant officiellement la bataille des cores ! Espérons qu'elle sera longue, intense... et surtout sans vainqueur, que nous autres, pauvres consommateurs déjà peu gâtés par les GPU ces derniers temps, puissions en profiter autant que possible. (Source: Intel)