X-bits labs publie un tableau regroupant ce que sera l'offre processeur chez Intel d'ici le début 2008. Les nouveaux E8xxx seront donc basés sur le Penryn, évolution du Core 2 Duo. Ces derniers ne devraient d'ailleurs pas disparaitre de l'offre Intel avant quelque temps, cependant ils seront nettement moins compétitifs. En effet, les E8xxx, à fréquence égale, seront vendus moins cher, tout en étant légèrement plus performant, du fait des quelques améliorations (cache L2 augmenté, etc). Au final, le Penryn rend la gamme Intel encore plus accessible, tout en apportant un gain de performances, certes léger, mais toujours bon à prendre et surtout une consommation sensiblement à la baisse, du fait de l'emploi du 45nm. Nous attendons avec impatience les prix des processeurs AMD basés sur le K10, concurrent du Penryn.

Cliquez sur l'image pour agrandir