Les dalles OLED gagnent du terrain, TCL vise les 700 Hz avec l’IJP OLED

La période n’est pas très propice au changement de composants, mais elle l’est davantage au renouvellement de ses périphériques. Du côté des écrans, une étude d’Omdia confirme que les dalles OLED ont le vent en poupe. La baisse des prix y contribue sûrement. Le cabinet souligne que ceux des moniteurs OLED gaming de 27 pouces à 240 Hz ont chuté de plus de 40 % en 2026. Les moniteurs OLED haut de gamme, dont les tarifs avoisinaient les 350 dollars au premier semestre, devraient également voir leur prix se rapprocher des 300 dollars d’ici 2027.

TCL en embuscade

Le rapport date du 8 octobre, mais vient d’être mis en lumière par VideoCardz récemment. Il observe des tendances de fond et fait des projections sur plusieurs mois. Il n’est donc pas encore daubé et reste d’actualité.

Selon les données d’un autre cabinet, TrendForce, l’année 2025 avait déjà été profitable aux dalles OLED. Les volumes diffèrent entre les deux organismes, mais le constat est le même. Omdia table sur l’expédition de 6,1 millions de dalles pour l’ensemble de l’année 2026. Une telle quantité représenterait une hausse de 79 % par rapport à 2025. La projection pour 2027 est de 7,5 millions d’unités.

En 2026, ASUS resterait le premier acheteur de dalles OLED pour moniteurs, avec 23 % des volumes prévus. MSI suivrait avec 14 %, tandis que TPV en représenterait 12 %. Les données sur cinq ans montrent comment la domination commerciale de LG Electronics et de Samsung s’est atténuée au fil des années.

Bien entendu, Samsung Display et LG Display dominent encore l’approvisionnement. Cependant, le rapport pointe la montée en puissance de TCL. Selon Omdia, TCL China Star (TCL CSOT), la division du groupe spécialisée dans les écrans, prévoit de lancer en 2028 la production de dalles OLED sur une nouvelle ligne de génération 8.6, installée à Guangzhou, en Chine. Celle-ci reposera sur la technologie IJP OLED (Inkjet-Printed OLED). Les panneaux envisagés couvriraient notamment des diagonales de 32 et 34 pouces, avec des fréquences de rafraîchissement suceptibles d'atteindre 700 Hz.

Les informations restent toutefois limitées. Omdia ne précise ni les diagonales qui en bénéficieront effectivement, ni la définition associée à cette fréquence — pour l'instant, le 7xx Hz en OLED implique du 1080p. Rappelons simplement qu’à 700 Hz, l’image est renouvelée toutes les 1,43 millisecondes. Une telle fréquence vise avant tout les joueurs compétitifs et implique d'avoir un système réactif capable de produire suffisamment d’images par seconde.

Quelques mots sur la technologie IJP OLED. La ligne de production Gen 5.5, est en phase de production de masse depuis juin. Elle fabrique des moniteurs de 27 pouces 4K / 120 Hz (pour un moniteur pro de MSI) ainsi que des écrans d'ordinateurs portables de 14 pouces. Cette approche diffère des procédés traditionnellement employés par Samsung Display et LG Display. Ces derniers reposent sur l’évaporation thermique sous vide à travers des masques métalliques ; la technique de TCL dépose les matériaux organiques sous forme liquide, à l’aide d’une impression à jet d’encre de haute précision. Maîtrisé, ce procédé pourrait contribuer à limiter le gaspillage de matériaux et à réduire les coûts de production.