Un gros cat, ça vous dit ? Non ? Et une souris Roccat ? Peut-être ? Hé bien, avec la KONE XP, vous allez peut-être trouver gruyère à votre bouche. Avec pas moins de 15 boutons pour jouer une main dans le slip, l’autre sur la souris et les pieds en renfort, la belle est apparemment issue d’un cycle de développement de 15 afin de garantir son ultimatum caractère ultime.

Et il faut dire que la KONE (qui n’est pas non plus l’emblème de VLC) a du lourd : capteur Owl-eye - littéralement œil de chouette, parce que c’est... chouette pour jouer ? – à 19 000 DP (un PAW3370 de chez PixArt, en regardant de plus près), système de rétroéclairage 3D à 22 LED et 3 rails lumineux logés derrière le plastique transparent — voilà qui doit bien justifier 10 ans de boulot... — et ce, sans parler de la molette Krystal 4D (promis, nous n’avons pas changé la dénomination !). Au niveau du matos, les switchs optiques proviennet de chez Roccat Titan et survivront à 100 millions de clics, 14 des 15 boutons sont programmables via le système ROCCAT Easy-Shift [+], permettant au passage d’assigner une fonctionnalité secondaire pour un total de 29 actions, l’idée étant ainsi de pouvoir se passer de son clavier pour rédiger un mail (ou de fournir assez d’emplacements rapides pour les pros des MMO). Rajoutez un câble USB (connexion en 2,0, Type-A) d’un mètre quatre-vingt, le tout dans 124 grammes, et voilà pour l’XPérience du jour.

Pour la sobriété... hé bien, on repassera

Pour qui voudrait se jeter sur le mulot comme Pascal sur une perruque, il faudra attendre le 29 mars pour sa sortie en magasin, en noir ou en blanc et pour un doux tarif de 89,99 €. Si vous avez peur de manquer, ne vous inquiétez pas, des précommandes sont également offertes, comme les jeux auxquels elle se destine, tiens ! De quoi satisfaire les joueurs en manque de boutons et de luxe matou-vue ?