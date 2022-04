Nouvel étoffage de catalogue chez Roccat, après une énième mise à jour de son modèle phare Kone, c'est maintenant au tour de la série Burst de profiter d'une nouveauté. Roccat ne s'est pas tellement cassé la tête, le constructeur a pris le meilleur de ses modèles Burst - une série de souris légères introduite en 2020 - et l'a donc rendu sans-fil !

Ainsi, le câble USB devient « -C » de bout en bout et donc détachable, les entrailles de la souris contiennent désormais une batterie de taille non spécifiée a priori capable de tenir 100h (dans le meilleur des scénarios, donc certainement sans RGB) et capable de se faire recharger rapidement, sans oublier le hardware requis pour fonctionner en 2,4 GHz ou Bluetooth 5.2, et l'ajout du sélecteur qui va bien et d'un logement pour le récepteur sans-fil USB dans le ventre de la souris. Tout le reste, c'est quasi exactement la même chose, sauf pour le poids qui a pris 13 g au passage, ce qui est bien normal étant donné les ajouts.

Vous aurez donc toujours sous la main une conception ambidextre avec le design « Bionic Shell » rétroéclairé via AIMO sur 4 zones de Roccat, le tout résistant à l'eau et à la poussière. Il n'y a toujours « que » 6 boutons, animés par les interrupteurs optiques « rapides » et « durables » de la maison. On relèvera tout de même une évolution côté capteur, c'est de l'optique oeil-de-chouette de chez Roccat qui est toujours aux commandes, mais cette fois-ci basé sur le PAW3370, qui est à ce jour le dernier et le meilleur capteur à vocation gaming de PixArt. Cela étant dit, l'expérience en jeu ne devrait pas changer fondamentalement, les différences entre PAW3370 et PMW3389 étant assez minimes (pour ne pas dire imperceptibles), le premier nommé à surtout l'avantage de consommer beaucoup moins et se prête donc d'autant mieux à une souris sans-fil.

Finalement, alors que les Burst se voulaient jusqu'à présent plutôt abordables, la nouvelle version se négocier tout de même pour 100 €, soit 40 € de plus que la Burst Pro. Un tel tarif se justifie néanmoins en prenant en compte la concurrence, justement majoritairement située aux alentours de ce prix-là dans le commerce. En embarquant le meilleur capteur du moment, la Burst Pro Air ne devrait avoir aucun problème à se faire valoir face à une G502 LightSpeed ou une Model O/D Wireless. Le reste sera une simple affaire de gout.