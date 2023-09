À la fin de l'épopée, c'est l'EPOS 'trophe finale

EPOS, la division grand public gaming de Demant depuis 2020, né suite à la clôture de la joint venture de presque 20 ans avec Sennheiser ayant fait les beaux jours des périphériques gaming audio de qualitaÿ, va se retirer de ce même marché. Si les casques de la série PC 300 ne vous parlent pas, ou plus récemment de la série 500 / 600, effectivement vous avez raté un pan de culture tech sur cette dernière décennie qui laissait la concurrence assez loin derrière, si on sort de l'équation le revêtement des coussinets ayant une méchante tendance à finir en miettes, faisant pour le coup le bonheur des marketplaces de spare parts. Si l'électronique à la plupart du temps été gage qualitatif chez le constructeur, la tendance aux assemblages made in china de moins bonnes qualité avait tout de même terni l'image de marque d'EPOS ces dernières années, tout comme un support logiciel parfois long à la détente.

Un GSP 670, bientôt pièce de collection

C'est réellement la fin d'une ère puisque les activités autour des produits grand public que conservait Sennheiser ont également été cédées au suisse Sonova en 2021 sous forme de licence avec plus de réussite à la clé, se concentrant uniquement sur la gamme professionnelle aux marges plus sympathiques et aux résultats moins fluctuants — le marché pro, c'est d'ailleurs également celui sur lequel Demant va se re-concentrer : « Depuis la scission de notre co-entreprise avec le groupe Sennheiser, notre activité de gaming a été confrontée à un environnement de marché volatile » déclarait fin août Søren Nielsen, président-directeur général de Demant dans un communiqué de presse, relevé chez Anandtech, passé relativement inaperçu.

On a envie de dire « comme beaucoup » qui pensaient que la post-pandémie allait perdurer dans ses chiffres de ventes dinguos. C'est regrettable d'abord parce que socialement parlant, le staff d'EPOS s'est vu remercié et même si avec une telle carte de visite la suite devrait être facilitée, ce n'est jamais chose facile. Ensuite parce que le matériel de qualité, en particulier dans cette branche, est loin d'être la norme. L'audio en général, et nous en parlons depuis des années à qui veut bien le lire, passe souvent en second voire troisième plan dans les considérations d'équipements qu'ils soient dits « gaming » ou non, et c'est bien dommage ; surtout pour les tympans.