C'est probablement le dernier pilote graphique d'AMD pour ce mois d'août ! Les Adrenalin 22.8.2 existent parce que Saints Row DX12 est arrivé, pour lequel vous trouverez notre Comptoiroscope ci-dessous. The Bridge Curse Road to Salvation également se voit optimisé avec les Radeon. Il y a des bugs corrigés, le preset VCE (l'encodeur GPU d'AMD) pouvait ne pas bien fonctionner sous Vegas avec les RX 6600, DaVinci Resolve Studio 17 plantait avec l'encodeur AMD sur les cartes RDNA 2, Lost Ark souffrait de scintillement (flickering) sur RX 6800, et enfin Final Fantasy VIII Remastered ne se lançait pas chez quelques-uns. Et c'est déjà pas mal !