L'offre de mulot sans-fil (Wireless 2,4 GHz, ou HyperSpeed chez Razer) dans la gamme Viper évolue chez Razer, avec une nouvelle mise à jour de la Viper Ultimate. Non, ce n'est pas la Viper V2 Ultimate, mais la Viper V2 Pro ! Alors qu'on pourrait considérer un objet « Pro » comme étant inférieur à un autre qualifié d'« Ultimate », la nouvelle souris est bel et bien supérieure à l'ancienne sur le papier. En pratique, sa forme et son esthétique ne bougent pratiquement pas, la Viper V2 Pro est toujours une souris toute noire au design symétrique, mais malheureusement pour les gauchers, Razer lui a ôté les boutons latéraux à droite, ce qui en fait une souris avant tout pour les droitiers. On notera aussi la disparition du logo rétroéclairé. Point de RGB adressable à l'horizon sur ce nouveau modèle et il y a tout juste assez de mémoire embarquée pour un seul profil. En contrepartie, la Viper V2 Pro a réussi à perdre pas moins de 16g sur la balance ! Enfin, à l'inverse de la Viper Ultimate qui pouvait être accompagnée d'un dock pour sa recharge, rien de tout ça avec la Viper V2 Pro, mais la recharge s'effectuera cette fois-ci via USB-C.

Ce qui fera véritablement la force de la Viper V2 Pro, c'est tout d'abord l'usage de nouveaux interrupteurs optiques de la 3e génération de chez Razer. Pas besoin de revenir sur les avantages de l'optique à l'alternative mécanique, mais retenez que l'endurance passe ici de 70 à 90 millions de clics par rapport aux exemplaires optiques de la Viper Ultimate. Enfin, la Viper V2 Pro embarque aussi le tout nouveau capteur Razer optique Focus Pro 30K - encore une fois développé conjointement avec PixArt, le fournisseur principal de capteur pour les souris gaming. Razer fait donc ici profiter sa nouvelle souris de ce qui est indéniablement l'un des meilleurs capteurs du marché sur le papier ! Le constructeur lui vante aussi de nouvelles fonctionnalités IA comme le Smart Tracking, le Motion Sync et l'Asymmetric Cut-off. Il est amusant de voir que Razer s'est réengagé dans la course au DPI, quand bien même le constructeur affirmait avec sa Viper 8KHz que la capacité à monter à 8000 Hz était bien plus importante... Ah, marketing quand tu nous tiens ! A priori, la Viper V2 Pro se contentera de 1000 Hz. Finalement, sans aucun doute grâce à l'absence de RGB, à l'efficacité énergétique présumée améliorée du capteur et à l'usage d'une batterie supputée un peu plus grande, le constructeur attribue à la souris une capacité à tenir jusqu'à 80 heures.

Bref, l'ensemble est plutôt mal et semble convaincant sur le papier. En voyant tout ça, on se dit d'ailleurs qu'il serait grand temps que Logitech mette à jour sa G502 LightSpeed plutôt veillissante. Souris sans-fil et haut de gamme oblige, la Viper V2 Pro ne sera pas des plus accessibles, puisqu'il faut compter avec un prix officiel de 160 €. À vous de voir s'il est raisonnable ou non d'y mettre autant pour une souris. Il y a toutefois fort à parier qu'elle n'y restera pas bien longtemps, du moins, espérons-le. La disponibilité est immédiate.