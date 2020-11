C'était en 2017 qu'AOC avait porté pour la première fois son choix sur l'écurie Porsche Design comme source d'inspiration de nouveaux écrans premium — certes, qui avaient assez rapidement dû être rappelés au garage par précaution —, un écart de la stratégie habituelle du constructeur positionné sur de l'écran abordable - mais ça, c'était avant, les prix finissent toujours par (re)monter. C'est une collaboration qu'AOC a entretenu depuis, il y a un an pratiquement jour pour jour, le constructeur avait ensuite dévoilé deux autres modèles vaguement infusés de l'esprit Porsche et toujours avec une vocation principalement bureautique par les caractéristiques proposées. Cette année, le constructeur a pris un autre virage, cette fois-ci en direction du segment gaming et a annoncé le Porsche Design AOC AGON PD27 (oui, ça en fait une bouche pleine), qui est donc le premier écran gaming Porsche Design d'AOC, via sa marque gaming AGON !

AOC F.A.POrsche PD27 Dalle VA 27" Dalle incurvée 1000R Rétroéclairage WLED Définition QHD 2560 x 1440 Taux de rafraîchissement 48 - 240 Hz (via DisplayPort) Avec FreeSync Premium Pro Temps de réponse 0,5 ms MPRT Luminosité 550 cd/m2 (peak) Contraste 2500:1 Trucs de couleur Profondeur 8 bits 16,7 millions sRGB 119 % Adobe RGB 89% NTSC 85 % HDR DisplayHDR 400 Connectique 2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 Audio 1 x 3,5 mm audio in 1 x 3,5 mm audio out USB 2 x USB 3.2 Gen1 (in) 4 x USB (out) Ergo' Fixation VESA ? Hauteur : +150 mm Inclinaison : 4° - 21,5° Pivot : 15° - 15° Autre Haut-parleur 2 x 5 W avec DTS Projection RGB du logo sur la surface Pavé numérique sans fil pour le réglage des paramètres de l'écran MSRP 799 € Garantie 3 ans Quand ? 15 novembre

En effet, tous les ingrédients d'un écran « gaming » sont bien là : une définition raisonnable, un taux de rafraîchissement avec du FreeSync, une dalle incurvée, quelques loupiottes et le tout saupoudré d'une once de HDR (dommage de ne pas avoir fait l'effort des 600 cd/m2 et du DisplayHDR 600) ! Sur le papier, ce sont effectivement des caractéristiques assez sympathiques, d'autant plus qu'ils sont associés à un design atypique et prenant bien ses distances de l'esthétique gaming contemporaine un peu enfantine. Est-ce que cela justifie pour autant un tarif de 800 € ? Probablement pas tant. Cela étant dit, il n'y a pas encore grand monde sur le segment de ce type d'écran avec ce mélange de caractéristiques. Oui, les écrans 240 Hz sont relativement nombreux, mais souvent en Full HD, non incurvés et sans compatibilité HDR...

Par ailleurs, le PD27 propose pratiquement les mêmes caractéristiques que l'AGON AG273QZ à un prix presque identique, à la différence que ce dernier utilise une dalle TN plane et n'est clairement pas sorti du même moule. En pratique, le concurrent technique le plus direct du PD27 sera l'Odyssey G7 27 pouces de Samsung. Justement, celui-ci sera un poil supérieur à l'écran d'AOC si l'on prend en considération ses QLED, sa certif' DisplayHDR 600 et G-Sync Compatible (bon, c'est kif-kif, aujourd'hui l'un ou l'autre label revient généralement à la même chose, G-Sync Compatible sert surtout à Nvidia pour sauver un peu sa face avec l'ouverture de son standard propriétaire) et ses couleurs 10-bit, toutefois avec une conception plus ordinaire, mais aussi un tarif inférieur de 150 €... Un choix vite fait ? Bref, sur le papier le Porsche Design AOC AGON PD27 possède effectivement des atouts intéressants et esthétiquement il n'y en a clairement pas deux comme lui, mais il faut aussi accepter d'en payer le nom !