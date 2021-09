Jusqu'à présent, les 27 et 32 pouces au format 16/9 et affichant une définition de 3840 x 2160 pixels se contentaient de 60 Hz, et ce quelle que fût la dalle. Avec les avancées techniques, on a vu fleurir des moniteurs à ce format, et ayant des taux de rafraichissement élevés, 120 Hz minimum. Attention toutefois, dans ce magma de références, tous ces moniteurs ne sont pas systématiquement Adaptive Sync (G-Sync et ses dérivés, FreeSync et ses déclinaisons). C'est ce qui rend ce marché un peu complexe, car de forts de rafraichissement ne riment pas toujours avec Adaptive Sync. Un nouveau larron dévoile son nouvel écran, c'est GIGABYTE.

Son M32U affiche donc les mêmes dimensions que son petit frère M32Q (donc QHD si vous suivez), avec une dalle IPS UHD, ayant une luminosité de 350 cd/m² mais ayant par magie acquis la certification HDR400. Le temps de réponse de gris à gris est de 1 ms, le taux maximal pour PC est de 144 Hz, il tombe à 120 pour les consoles. Affiché dans la présentation de la page produit, il est noté comme étant Adaptive Sync, et gère donc la LFC compte tenu de son différentiel taux bas/taux élevé de plus de 2/2.5. Pour autant, ce support Adaptive Sync n'est pas mentionné sur la page des specs techniques, ni sur l'emballage de l'écran. Les couleurs sont en "10-bit" (8 + FRC), avec couverture du spectre DCI-P3 à 90%. Il a aussi un switch KVM qui permet de basculer les affichages de plusieurs machines.

De tels moniteurs VRR et ayant ces caractéristiques se monnayent autour des 1000 € pour les moins chers, on devrait donc se retrouver vers ces tarifs pour ce M32U, rien n'est confirmé, ce n'est qu'une estimation eu égard au marché actuel.