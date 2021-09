Dans le monde du matériel PC, DeepCool fait partie de ces marques proposant du matériel qui fait le job, sans plus, mais à un tarif tout à fait abordable. Il faut dire que la firme, chinoise, peut se targuer d’une ancienneté de 25 ans, autant dire que les tentatives de sortir de son cœur de métier — boitiers, ventirad et articles mémorables du comptoir — ont de quoi intéresser.

Ainsi, quand la firme annonce se lancer dans les souris pour joueurs, nous sommes tout ouïe. Avec la MC310, DeepCool signe un modèle bien ancré dans l’air du temps : des petits trous de partout pour que se soit bien dur à laver esthétique, un capteur avec tout plein de DPI (12 800 !) pour pouvoir fragger comme un PGM et un total de 7 boutons programmables (les deux classiques, la molette, deux de gestion des DPI sur le dessus et deux, latéraux, à gauche) via un logiciel de la firme. Côté mensuration, la belle affiche 126×68×38 mm : du très classique, en somme. Enfin, les concepteurs n’ont pas fait l’impasse sur le sacro-saint RGB, même si les effets risquent d’être limités vu le placement tarifaire de la bête.

Avec une disponibilité annoncée pour octobre et un prix tout doux de 29,99 €, cette MC310 a bien des arguments pour séduire les joueurs peu fortunés ; et cela fait plaisir à lire. Reste à voir si la qualité de fabrication et la tenue dans le temps seront également au rendez-vous.