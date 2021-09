Alors que le jeu a été repoussé au 19 novembre prochain, DICE et EA ont dévoilé les dates pour la bêta ouverte. Celle-ci débutera le 5 octobre pour le préchargement, les 6 et 7 octobre pour ceux qui ont précommandé le jeu et qui auront donc deux jours de rabe peinards, et les 8 et 9 octobre pour tout le monde. Le contenu est assez frugal, 128 bambinos, avides de mort et de sang, vont se défouler sur la map "orbital" en mode conquest. Vous pourrez choisir entre 4 spécialistes, Mackay qui n'est pas du NCIS, Falck que l'on met sur les fesses rouges, Boris qui fait sa soirée disco, et Casper qui n'est pas un fantôme, mais un sniper (c'est tout comme).

Derrière, il y a deux configurations demandées, ou suggérées, pour faire tourner le jeu. Elles sont pour la bêta, pas sûr que les finales soient les mêmes. Elles sont peu gourmandes d'un point de vue processeur, mais plus exigeantes vis-à-vis du GPU.

MINI :

W10 x64

Ryzen 5 3600 ou i5-6600K

8 Go de RAM

GTX 1050 ou RX 560 avec 4 Go de VRAM

100 Go pour dédé



RECO

W10 x64

Ryzen 7 2700X ou i7-4790

16 Go de RAM

RTX 3060 ou RX 6600 XT

100 Go pour qui ? Dédé !

Dans l'histoire, il faut a minima une connexion qui tienne la route, même si 512 KBPS sont demandés et constituent la mini du mini. Pour marquer le coup, il y a même un trailer qui montre diverses phases de gameplay, comme les fantassins, les avions, tout ça bien mis en scène.