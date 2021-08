SilentiumPC Gear GEM Plus : discrète, légère et équipée du meilleur capteur PixArt du moment

Nouveau mulot chez le Polonais en direct de Varsovie et apparemment une vraie pépite si l'on en croit son nom, la souris se nomme Gear GEM Plus et s'adresse avant tout aux joueurs qui veulent « terminer en tête des classements ou finir ce niveau presque impossible en difficulté ultra-cauchemardesque », rien que ça !

Chez SilentiumPC, cette promesse s'est matérialisée avec une souris très légère comme c'est à la mode aujourd'hui, n'affichant que 67 grammes sur la balance grâce à son carénage symétrique au style minimaliste avec une pointe discrète d'ARGB, et c'est donc une prouesse réalisée sans avoir eu à percer des trous (pas toujours bien esthétiques ni confortables, il faut l'avouer) partout, sauf dans le ventre de la souris. La Gear GEM Plus est donc aussi faite pour les gauchers, mais ne possède que deux boutons latéraux adaptés au droitier - en plus des boutons habituels. Les patins sont en PTFE et les bords de la souris présentent une surface texturée pour une meilleure adhérence avec la peau.

À propos des interrupteurs, point d'Omron dont les fabricants ont de plus en plus tendance à snober les solutions, mais des microswitches Khail GM 8.0, qui ont apparemment la particularité d'être très réactifs. En sus, bien qu'ils ne soient pas optiques, leur durabilité est d'au moins 80 millions de clics, à mi-chemin entre le switch mécanique (généralement 50 millions) et l'optique (plutôt 100 millions).

Enfin, c'est un capteur PixArt PMW3370 qui est ici aux commandes du tout, le dernier-né du constructeur et qui ne se trouve encore guère sur le marché, grosso modo un PWM3389 légèrement amélioré. Nous l'avions rencontré lors de notre essai de la Makalu 67 de Mountain. Les différents paramètres du capteur seront évidemment configurables via le logiciel maison de SilentiumPC, comme le DPI qui peut monter à 19 000.

Certains déploreront peut-être que le fabricant n'ait pas franchit le pas de dépasser la barre du taux d'interrogation de 1000 Hz/1 ms de l'USB, mais ce n'est pas encore bien indispensable et aurait certainement contribué à gonfler le prix. Justement, celui de la Gear GEM Plus semble relativement correct pour une souris haut de gamme paraissant assez bien constituée, il faut compter avec 44,99 € et une disponibilité a priori immédiate.