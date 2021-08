Comme toujours chez Icy Dock, il ne faut jamais attendre bien longtemps pour qu'une nouvelle solution maison voie ses horizons s'élargir. En l'occurrence, on pense au dernier EZ-Adapter MB931U-1VB que le constructeur avait présenté en janvier dernier et que nous avons même testé ici au Comptoir. Un objet semi-pro pratique et simple à utiliser, mais qui s'adresse essentiellement aux utilisateurs de solution de stockage au format U.2 (y compris un NVMe lui-même logé dans un boitier adaptateur, que la marque commercialise également), ce qui ne représente pas forcément beaucoup de monde, mais c'est bien dans l'habitude d'Icy Dock d'aller taper directement dans les niches (un peu comme un chat).

Mais sachez que si la solution vous intéressait et que vous rêviez d'une version un poil plus mainstream, votre voeu est désormais exaucé avec l'arrivée de l'EZ-Adapter MB031U-1SMB ! Derrière ce nom toujours aussi difficile à prononcer et à retenir (probablement la même personne qui nomme les écrans chez Iiyama), se cache le même petit hub compact en plastique ABS à brancher via USB-A ou USB-C, plug and play et compatible avec tous les systèmes un tant soit peu intelligents. Ce qui le distingue du premier, c'est qu'il fonctionnera jusqu'à l'USB 3.2 Gen1 (5 Gb/s) au lieu d'USB 3.2 Gen2, suffisant pour ce que vous pourrez cette fois-ci y brancher, à savoir du SSD ou disque dur SATA 2,5", ou un M.2 SATA - parce que les clés USB, c'est tout de même un peu has been, il faut bien l'avouer.

Hélas, pas de compatibilité NVMe, c'est dommage. Pour cela, il faudra toujours se tourner vers le couple MB931U-1VB et EZConvert MB705M2P-B. Le prix et la disponibilité n'ont pas été dévoilés par le fabricant.