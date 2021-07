QNAP a discrètement introduit un NAS 6 baies nommé TVS-675, un nouveau gros modèle pour le marché des petites entreprises qui a la particularité d'être animé par un processeur octocore x86 conçu par Zhaoxin, le KaiXian KX-U6580, au lieu du traditionnel SoC Arm ou Intel Celeron ! Bonne nouvelle, votre choix ne sera donc désormais plus limité à une porte dérobée d'origine américaine !

Rappelons que Zhaoxin est un joint venture entre VIA Technologies et la Municipalité de Shanghai, c'est par cet intermédiaire que VIA avait fait son retour sur le marché du processeur x86. Zhaoxin a été relativement actif ces dernières années, essayant comme bon nombre de ses compatriotes de se faire une place sur le marché. Ses processeurs avaient commencé à trouver le chemin vers le marché du PC mainstream début 2020 et l'une de ses puces de sa gamme KX-6000 avait pu être testée quelques mois plus tard par l'un des testeurs habituels de la toile. Pour l'anecdote, Zhaoxin envisageait aussi en 2020 de se lancer sur le marché des cartes graphiques dédiées, pour l'instant uniquement en Chine.

La série KX-6000 n'est pas une championne de performances, même pour des taches assez banales. Elle s'en sort évidemment pour faire fonctionner des applications plutôt légères, mais ses performances d'encodage laissaient à désirer. Dans tous les cas, QNAP a visiblement jugé que les capacités de la puce KX-U6580, moulinant à 2,5 GHz et secondée par une puce graphique Zhaoxin C-960 seront suffisantes pour faire tourner un NAS destiné au monde professionnel.

Hormis le CPU, le TVS-675 garantira aussi à ses futurs utilisateurs une connectivité bien fournie (cf. l'image ci- dessous) et une bonne capacité d'expansion. Il pourra accueillir jusqu'à 6 disques durs SATA 3,5", jusqu'à 64 Go de DDR4 SO-DIMM (8 Go sont fournis), deux SSD M.2-2280 PCIe 3.0 x1 ou SATA, et possède aussi deux emplacements PCIe 3.0 x4 pour des SSD ou des cartes réseau. Pour l'OS, ce sera au choix QTS ou QuTS ZFS, avec le support habituel pour les applications de QNAP et tierces.

Le constructeur n'a pas encore dévoilé de prix, mais considérant ses fonctionnalités et son équipement, et le fait qu'il soit orienté pros, on ne doute pas que le tarif sera adapté. Par ailleurs, il ne sera pas limité au marché chinois et devrait bien être disponible partout dans le monde, Europe inclue.