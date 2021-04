Il y a plusieurs organismes qui essayent de classer le HDR sur les moniteurs, entre autres le tout puissant VESA. Ce dernier, qui ne vous est pas inconnu puisqu'à l'origine du taux à rafraichissement variable, possédait déjà 3 normes selon la luminosité des dalles. DisplayHDR 400, HDR 600 et HDR 1000. Il a par la suite étayé son classement avec le DisplayHDR 500, le HDR 400 True Black, le HDR 500 True Black et enfin le HDR 1400. C'est là le catalogue complet, et il n'y a rien d'autre de prévu pour l'instant, semble-t-il, mais pas que.

La semaine dernière, Samsung et ACER ont dévoilé chacun un moniteur de 49", dalle VA, mais dans le lot, on pouvait y lire le HDR 2000. En effet, ces écrans sont prévus pour donner une luminosité à 2000 cd/m², et la plaquette marketing était fière d'y voir figurer le logo VESA DisplayHDR 2000. Le problème, c'est que ce label n'existe pas, et que par conséquent VESA lui-même avertit les clients de ce faux qui implique la firme et ses contrôles de qualité et de norme.

Elle n'a pas apprécié de se faire citer sans son consentement, et elle rappelle que lorsque ce sera avalisé, si ça l'est un jour, il faudra bien que ces écrans passent les tests qualitatifs. Attention aux sirènes du marketing, surtout que rien n'est défini pour obtenir une telle ratification.