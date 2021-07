Mountain est une startup allemande qui avait commencé à se faire un nom en 2020 lors du Kickstarter pour son clavier modulaire : l'Everest ! Entre-temps, la marque, bien décidée à percer, s'est aussi attaquée au monde de l'accessoire et de la souris, et nous avions d'ailleurs eu l'occasion de tester un prototype quasi définitif de la souris Makalu 67 en octobre dernier. Après la fin de son activité sur Kickstarter (terminée avec succès), la marque avait aussi entamé le processus de commercialisation via son propre magasin virtuel, avec une livraison possible un peu partout dans le monde. Dans son avancée, Mountain a désormais aussi réussi à décrocher un partenariat en exclusivité avec la toute(trop ?)-puissante chaîne Caseking pour la distribution de ses références sur le territoire français.

Sur la liste, l'on retrouvera d'abord le produit phare de Mountain, à savoir le clavier mécanique Everest, dans ses déclinaisons Max, Core et Barebone, en noir ou gris. La version Max est la version maximisée, c'est-à-dire le clavier avec ses modules détachables (écran OLED de monitoring paramétrable avec molette, 4 touches physiques avec écran TFT personnalisable), des interrupteurs Cherry MX, le repose-poignet et des pieds magnétiques pour changer l'inclinaison. On rappelle que chaque module peut être attaché d'un côté du clavier comme de l'autre. Le modèle Core est un Everest basique, purement TKL, juste le clavier fonctionnel et rien d'autre. Enfin, le Barebone est un clavier nu, juste équipé des stabilisateurs Cherry, une version destinée à ceux qui veulent construire leur propre clavier, avec leur choix d'interrupteurs et de capuchons.

Il faut compter 259,90 € pour un modèle Everest Max, ce qui place ce clavier tout là-haut avec les références gaming les plus chères du marché, comme le K100 de Corsair et le Hunstman Analog V2 de Razer. Le Core sera un peu plus raisonnable à 149,90 €, tandis que le Barbone se trouvera à 129,90 €. Plusieurs layouts régionaux sont proposés par le fabricant, ils varient en fonction de la version et des interrupteurs. Attention, seul le layout US peut profiter de capuchons en PBT.

Nul besoin de s'attarder sur la Makalu 67, mais si vous aviez manqué notre essayage (honte à vous), sachez qu'elle embarque le dernier capteur PMW3370 de chez PixArt, qu'elle est très légère et ne pèse que 67 grammes, que sa coque est perforée, que sa molette possède un encodeur ALPS et que ses interrupteurs sont des Omron. Il y a aussi un peu de RGB intégré subtilement, de sorte à toujours être visible entre les doigts du joueur. Malgré le fait que notre exemplaire était un prototype, la souris ne nous avait pas déçu. Le modèle original est noir, mais Mountain a ajouté une déclinaison blanche entre-temps. Ce sera 59,90 € quelle que soit la couleur.

Enfin, le constructeur a aussi étoffé son catalogue avec deux choix de tapis, l'un faisant 350 x 260 mm et l'autre 900 x 400 mm. Ils se nomment Nunatak, leur épaisseur est de 3 mm, avec des bords brodés, une surface en polyester résistante à l'eau et la base est en caoutchouc. Le Nunatak M coûtera 14,90 € et le Nunatak XL 29,90 €.