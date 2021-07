Nanoxia n'est pas la marque la plus prolifique en France et ne fait pas énormément parler non plus, en dépit du fait qu'elle est très proche géographiquement, basée juste de l'autre côté du Rhin. Elle est bien mieux distribuée aux USA. Notre dernier test d'un boitier Nanoxia remonte à 2012, il s'agissait du Deep Silence 1. Pourtant, le constructeur propose un catalogue assez étoffé et pas inintéressant, particulièrement si vous êtes sur le marché pour un boitier sobre et conservateur, presque austère, ce qui n'avait pas empêché la marque de tomber dans les travers du RGB et du verre trempé comme tous les autres.

Justement, le boitier du jour est un bon exemple de dérive esthétique, mais celui-ci se distingue bien plus que par son style, puisqu'il est dual config ! Les boitiers pouvant accueillir deux configurations existent déjà ailleurs, comme l'Enthoo 719 chez Phanteks, le 1000D chez Corsair ou le fabuleux T-Wings CMT710 chez FSP. Néanmoins, la plupart de ces boitiers permettent « uniquement » d'associer une configuration jusqu'à l'E-ATX avec une autre plus petite en Mini-ITX, mais Nanoxia est allé plus loin en permettant d'adosser deux ensembles E-ATX !

Grâce à son format cube, le Dual System possède ainsi deux chambres presque parfaitement jumelées, sauf pour le stockage qui varie un peu d'un côté à un autre, et c'est un total de 132 litres qui s'offre à vous pour installer du hardware sans limitations notables, de quoi monter deux systèmes monstres vraiment indépendants dans un seul boitier. 8 ventilateurs ARGB sont inclus, 4 de chaque côté et avec leur propre contrôleur A-RGB.

Son prix est de 439 €, ce qui va de pair avec le fait qu'il s'agit de deux boitiers spacieux en un et d'un produit de niche. Mais c'est en deçà du prix du 1000D de Corsair, qui se trouve plutôt vers les 500 €.