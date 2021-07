L'exploitation chez MSI de la version gaming de la déesse de la chasse grecque et simultanément symbole de la Nouvelle Lune avait commencé en février dernier, avec l'introduction d'un premier modèle 34 pouces, le premier chez le fabricant ayant pour particularité une courbe 1000R — une caractéristique « popularisée » par Samsung. La gamme se place en parallèle des séries MPG et Optix existantes. Sans surprise, les 2 nouveaux venus reprennent beaucoup des caractéristiques du premier ARTYMIS 343CQR, puisqu' il s'agit évidemment de proposer une solution presque identique, mais en plus petite - et en plus grande que le 242C introduit en janvier. Reste à débattre, comme toujours, de l'utilité d'une courbe aussi forte (ou d'une courbe, tout simplement) pour de telles diagonales... Toujours est-il que le marketing de MSI pense qu'elle s'adapte parfaitement à la courbe de l'oeil humain, of course.

On y retrouvera donc une dalle de type VA avec un temps de réponse MPRT de 1 ms et pouvant atteindre les 165 Hz, FreeSync Premium à l'appui. Le HDR est de la partie, toujours avec une certification DisplayHDR 400. Enfin, la connectique est également presque inchangée, à quelques détails près. La présentation, l'esthétique et l'ergonomie des produits sont également identiques, et Mystic Light fera toujours son show via les LED intégrées à l'arrière de l'écran. Selon les tests, le 343CQR avait été apprécié pour son contraste, un paramétrage d'usine des couleurs plutôt précis et une bonne prestation en jeu. Par contre, il avait aussi quelques points faibles, tels qu'un gamma trop lumineux et un input lag un peu plus important que la moyenne pour un écran de cette classe. Ça ne veut pas dire que les versions 32 et 27" se comporteront exactement de la même manière, mais ça peut déjà donner une petite idée.

Comme souvent, l'annonce officielle ne permet pas encore d'avoir les prix ni les dates de lancement.