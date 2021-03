Il y a plusieurs jours déjà, nous découvrions avec étonnement que MindFactory vendait des CPU Rocket Lake sous une seule référence, le 11700K, et des cartes mères Z590. Malgré le tapage qui en a été fait, le germain continue de vendre en cette heure, avec du stock. La vraie question, au final, c'est de savoir qui veut acheter sans avoir la moindre vision d'un test fait par un site sérieux, au protocole qui l'est tout autant.

Eh bien, alors qu'on pouvait s'attendre à ce que les loups masqués fassent le numéro, c'est finalement Anandtech qui l'a fait, justement en ayant acheté du matos chez MindFactory. Pas de golden sample, ou de puce triée pouvant être plus ou moins docile, mais de la version commerciale comme vous pouvez en avoir chez votre revendeur local.

Le test est complet, pas exhaustif, mais sérieux, et surtout ça permet de voir que le 11700K bénéficie des améliorations induites par Cypress Cove, mais subit aussi les affres du 14 nm avec une consommation énorme en usage courant. Quand on songe que le 11900K est juste un saut de fréquence, on peut se poser des questions sur la tenue du flagship en charge vu les limites du 11700K à ce niveau. Globalement, le pari de battre Skylake est tenu, mais pas celui de taper Zen 3 et le 5800X. Il faut aussi considérer qu'à plus de 3 semaines du lancement, les pilotes ne sont pas officiels pour cette plateforme, et les UEFI pas plus. Il est fréquent, pour ne pas dire systématique, que les constructeurs publient au tout dernier moment un BIOS plus abouti. C'est donc un prétest copieux, ne restera plus qu'à voir ce que cela donnera au moment M, le 30 mars.