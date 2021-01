Bon, d'accord, "plaque de cuisson" force peut-être un peu l'imagination. Parfois, quand on cherche un titre et que l'inspiration ne vient pas, on s'accroche simplement à la première chose qui traine, même pourrie. Toutefois, on s'en défendra tout de même avec le fait que la surface intégrale bien lisse en verre trempé de 5 mm d'épaisseur peut effectivement rappeler (vite fait) celle d'une plaque de cuisson, d'autant plus qu'elle possède un emplacement de charge à induction de 10 W pour nourrir votre smartphoune (ou autre) ; ensuite, d'aucuns pourraient aussi dire que le bureau est au gamer ce que le piano de cuisine est au cuistot, et na ! Enfin voilà, le RGo Touch Desk est le nouveau bureau gamer premium de la marque REKT - qui fait surtout des chaises - et dont vous connaissez maintenant déjà deux de ses caractéristiques.

Fait de "matériaux nobles" et de "métal renforcé", il est proposé en noir ou en blanc, avec une largeur de 120 ou de 140 cm, au choix. Comme vous pouvez le constater, avec sa profondeur de 60 cm et une épaisseur de 6,8 cm, c'est un objet plutôt massif, malgré le fait qu'il ne s'agisse pas vraiment du bureau le plus grand au monde, mais l'embonpoint se justifie avec son équipement, son électronique et sa motorisation ! En effet, la hauteur est réglable de 73 à 118 cm grâce aux deux pieds motorisés pouvant supporter jusqu'à 150 kg. On doute par contre que ce soit le genre de bureau qui vous permettra d'utiliser un bras articulé pour votre/vos écran(s), la surface en verre risquerait de ne pas trop apprécier le traitement et l'épaisseur du bureau aussi pourrait poser problème - à voir. Le réglage de la hauteur se fera via l'écran tactile intégré dans la surface, 4 hauteurs y sont mémorisables.

Ensuite, le RGo Touch Desk possède également deux ports USB Type-A (mais on ne sait pas quelle version) et un port USB Type-C (idem). L'autre plus-produit sera son tiroir de rangement planqué dans la masse, affichant une taille de 54,4 x 29 x 4,5 cm, assez pour y escamoter une petite partie de votre bordel du quotidien, on n'a jamais assez de place pour le faire... La touche finale, parce que c'eut été une totale hérésie de ne pas le faire sur un produit "gaming" alimenté électriquement, un logo REKT rétroéclairé RGB avec des commandes tactiles, oui monsieur ! Bon, avec tout ça, REKT a tout de même oublié de nous dire de quelle manière et d'où la table obtiendra son jus...

Pour ce bureau de luxe, vous devrez vous délester de 699 € pour sa version 120 cm et 799 € pour le modèle 140 cm, peu importe qu'il soit noir ou blanc. Dans tous les cas, la garantie est de 3 ans pour la mécanique, à vie pour le reste (pensez quand même à lire les conditions), et la disponibilité à partir du 1er avril chez sur le site officiel, puis chez les revendeurs un peu plus tard.

Les deux cartouches peuvent sembler bien grosses, elles le sont, mais quand on voit les prix pour un bureau motorisé, celles-ci ne sont peut-être pas si mal placées considérant les autres atouts (parfois gadgets) du RGo Touch Desk. Il suffit aussi de jeter un oeil aux prix des bureaux "gaming" motorisés que Lian Li et Thermaltake ont essayé de vendre à une époque pour s'en convaincre, mais ceux-ci sont difficilement trouvables chez nous. Dans tous les cas, c'est un achat à méditer calmement, en se posant aussi la question de savoir si vous avez vraiment besoin de plus qu'une planche sur deux tréteaux et d'un énième bidule qui excite votre compteur Linky ?