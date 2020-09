Le Sound BlasterX abordable en dolby Digital

Autrefois un des composants indispensables dans nos ordinateurs, les cartes son embarquées ont perdu de leur superbe avec l'amélioration des systèmes audio intégrés aux cartes mères. Et pourtant, ceux-ci sont loin d'être sans défauts, leur solution logicielle et leurs traitements numériques étant souvent limités par les chipsets audio utilisés. Creative s'est modernisé il y a quelque temps avec la sortie de ses cartes Sound BlasterX de dernière génération, embarquant l'ensemble des améliorations audio dernier cri, comme sur la AE-5 Plus, qui ajoute la virtualisation de l'espace sonore sur les casques audio. Nous avons donc prêtés nos oreilles et nos mains expertes du Comptoir afin de mieux voir - ou plutôt entendre - ce que donne une carte son dédiée en 2020.