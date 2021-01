S05E01 • 4 janvier - 10 janvier 2021

• Focus

Avec son nom à rallonge, Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Féenous renvoie dans l'univers chatoyant des JRPG, et plus particulièrement celui de la saga Atelier. C'est toujours développé par Koei Tecmo, qui se charge également au passage de la publication du titre un peu partout, et on retrouve donc plus ou moins la patte graphique charmante mais néanmoins un brin classique des RPG en provenance du pays su Soleil Levant.

De même, on retrouvera le système de crafting propre a cette franchise dont le premier opus remonte tout de même à 1997 (Atelier Marie). Au menu des nouveautés notables, on nous promet une interaction avancée avec la flotte, on verra bien ce que ça donnera. Sinon le jeu devrait ravir les fanatiques de la série, éventuellement intéresser les amateurs de JRPG, et les autres lui pisseront négligemment à l'arrêt. Dur. Quoi qu'il en soit, la sortie est prévue le 26 janvier prochain sur PC, PS4, PS5 et Switch.

Ensuite, laissez-nous donc vous présenter Gods Will Fall. Et pis d'façons z'avez pô l'choix. Donc là on est sur un jeu d'action-aventure développé par Clever Beans et publié par Deep Silver, faisant partie du groupe Koch Media, et qu'on peut apparenter un jeu dans lequel on doit ramper dans un donjon. Ouais, un dungeon crawler...

Et si la direction artistique pourra rebuter certains joueurs pour ce type de jeu, elle pourra éventuellement en attirer d'autres, pas forcément fan du genre mais qui voudraient se défouler sur des mobs divers et des boss de grande envergure, le tout servi par une animation réussie et une bande son qui semble... prometteuse. En tout cas, vous pourrez en profiter sur PC, PS4, Xbox One, Switch et même Stadia, pourquoi pas, dès le 29 janvier.

Lss plus curieux d'entre vous l'auront peut-être remarqué, mais Werewolf: The Apocalypse - Earthblood n'est pas à confondre avec Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest sorti en octobre dernier. Rien à voir. Ce titre développé par Cyanide est quant à lui un action-RPG dans lequel on incarne sans surprise un loup-garou.

Le personnage qu'on incarne en vue à la troisième personne pourra prendre trois formes, à savoir humain, loup et donc loup-garou. Chaque forme aura ses propres caractéristiques, entre interactions avec l'environnement, infiltration et bourrinage de culs. De quoi varier les plaisir et permettre plusieurs approches pour un même objectif. La bande annonce laisse entrevoir un niveau de graphismes et d'animation relativement correct, sans casser des briques, mais la tentation de passer entre les balles d'argent nous tente tout de même. Bref, on en reparlera peut-être le 4 février 2021, et pour info la sortie se fera sur PC, PS4, PS5, XB1 et Xbox Series. Voilà.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : MagiCat



Pour participer : soyez inscrit au CDH et intégrez le mot galette dans votre ragot.

Clôture des participations : vendredi 15 janvier 2021 à 20h.