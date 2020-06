Après les multiples annonces de moniteurs tantôt pour les joueurs, tantôt pour les professionnels, voici que Phillips — enfin, MMD (MMD-Monitors & Displays Holding B.V. très exactement) via une licence pour les moniteurs de la marque — dévoile à son tour un nouvel écran : le 242B1V.

Appartenant à la série B (sans mauvais jeu de mots !), ce qui le place dans la catégorie des bidules pour personnes souhaitant faire autre chose que jouer, le nouveau venu bénéficie d’un capteur infrarouge afin de diminuer la luminosité automatiquement lorsque plus personne ne se retrouve en face et de régler automatiquement la première citée selon l’éclairage ambiant. En outre, un mécanisme de protection est intégré, permettant par simple pression d’un bouton de passer dans un « mode confidentiel » qui diminue grandement la luminosité (de 350 cd/m² maximum à 180 cd/m²), réduisant la vision latérale des 178° initiaux à 90°.

Au niveau de la dalle, rien de bien extravaguant : du 24" Full HD à 75 Hz compatible Adaptative-Sync de technologie IPS, de quoi couvrir 87 % du gamut NTSC 87 % et 106 % du standard sRGB, qui bénéficie d’un traitement antireflet : la base. Pour continuer dans les chiffres, le contraste affiche un ratio de 1000:1 pour une latence de 4 ms. Rajoutez un pied permettant une rotation à 90° (annulant l’intérêt du mode confidentiel, qui se limite à une vision latérale sur la largeur de l’écran), un hub USB 3.2 proposant un port de charge rapide, deux petits haut-parleurs intégrés et une prise casque ; ainsi que la quadruplette de ports VGA, DVI-D, Display Port 1.2 et HDMI 1.4.

Philips ! Je sais où tu te caches !

Maintenant, il est l’heure de parler du prix, et c’est bien là où le bât blesse : avec un ticket d’entrée de 449 € (et une disponibilité annoncée pour la mi-juin), un entreprise désireuse se s’équiper devra avoir de sérieuses motivations de confidentialité, sans quoi la concurrence proposera des alternatives largement plus performantes pour ce tarif !