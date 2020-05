7 nm (N7), 7 nm+ (N7+ puis re-N7), 6 nm (N6), puis 5 nm (N5), et maintenant aussi le 5 nm+ (N5+, mais N5 ?), et toujours en chemin vers le 3 nm ! Pas de répit chez TSMC, clairement pas très concerné par ce qui se passe dans le monde, son carnet étant de toute manière blindé — et certainement pour les années à venir — des commandes de petits et très gros clients, tels que Nvidia, Apple, Qualcomm, Huawei (mais plus pour longtemps ?) et AMD, pour n’en citer que quelques-uns.

Il est peu surprenant de voir que TSMC a décidé de plusser son procédé 5 nm (dont la production en volume a en principe démarré en avril), puisque TSMC en avait fait de même auparavant avec d’autres nodes comme le 16 nm et le 7 nm. Vous l’aurez compris, le 5 nm+ est une « simple » amélioration du procédé 5 nm, une manière comme une autre pour rentabiliser les lignes de production, mais on ne sait pas encore précisément ce qui a évolué et à quel point le nouveau procédé sera meilleur que le premier. On se souvient que le passage du 7 nm au 7 nm+ avait permis une réduction jusqu’à 10 % de la consommation et de 17 % de la surface occupée, gageons que le nouveau node 5 nm plussé devrait donc également proposer des améliorations de ce genre.

À ce stade, on ne sait pas trop non plus qui compterait déjà s’en servir, mais on peut supposer que tous les clients habituels — surtout les gros — de TSMC pourraient être intéressés, et pourquoi pas AMD ou Nvidia ? En tout cas, la production en volume — c’est-à-dire celle de puces ARM, plus petites et donc traditionnellement servies en premières — est planifiée dès le dernier trimestre de 2020, autrement dit les premiers produits 5 nm+ pourraient débarquer au début de 2021. Décidément, le fondeur taïwanais ne chôme pas, n’oublions qu’il a aussi exposé très récemment son 3 nm, tout en préparant la suite avec le 2 nm ! (Source : Digitimes, via TPU)