On peut dire que l’avènement du G-Sync Compatible - adossé à l’adaptive-sync sans module coûteux - et de dalles capables de monter toujours plus haut avec leur taux de rafraîchissement sont devenus autant de nouveaux arguments marketing de choix chez les constructeurs, et permettant des renouvellements de gammes relativement sympathiques, pour peu que l’on omette les trop nombreux écrans encore bloqués au 1080p et la multiplication de ceux coûtant un bras (voire deux). D’un autre côté, AMD a donné son coup de pouce au commerce en révisant la segmentation de la famille FreeSync — qui en avait assez besoin, même si n’a pas forcément beaucoup facilité les choses pour le client.

Le modèle que l’on découvre aujourd’hui se nomme Predator XB323U, de la maison d’Acer, avec une dalle 32 pouces AHVA (IPS) bien plate et certifiée pour fonctionner à 170 Hz, en provenance des usines d’AUO ! Une référence Acer que l’on n’avait pas encore aperçue jusqu’ici, elle se situe dans la lignée de tous les autres écrans gaming Predator précédents, petits et grands, dont le X32 à la G-Sync Ultimate annoncé en janvier et les XB2(X)3 de mars. Le Predator du jour part aussi sur une certification G-Sync Compatible, l’argument le plus mis en avant dans sa description, mais serait naturellement aussi en mesure de profiter de l’adaptive-sync pour le VRR sauce AMD. Par ailleurs, la plage de fonctionnement sera de 48 - 170 Hz, LFC à l’appui le cas échéant, ainsi qu’une compatibilité avec l’ULMB de Nvidia.

Toujours côté dalle, une définition 2560 x 1440 assez acceptable pour ce genre de diagonale, appuyée par un temps de réponse de 1 ms (GTG) ou 0,5 ms en mode « turbo ». Le XB323U affiche aussi un label DisplayHDR 600 de la VESA, on retrouvera ainsi toutes les caractéristiques requises au minimum : contraste statique 1000:1, luminosité de 400 à 600 cd/m2, espace DCI-P3 à 95 % et AdobeRGB à 99 %, et une profondeur 8-bit + FRC avec ses 1,07 milliards de couleurs. Esthétiquement parlant, pas de surprise, c’est bien du Predator, mais sans loupiottes en vue. En tout cas, il est flexible — mais ne semble pas pivotable — et compatible VESA 100 x 100 mm. La connectique comprend DisplayPort 1.4 et HDMI 2.0, ainsi que du jack audio et 4 ports USB 3.0. Notons la présence anecdotique de 2 haut-parleurs intégrés de 2 W.

Attention, ce ne serait pas le lancement officiel de l’écran, du moins pas encore pour chez nous, il n’a pour l’instant été référencé uniquement en Chine chez Taobao.com associé a un tarif de 5799 yuans et une disponibilité estimée pour le mois courant. Pas trop de doute qu’on le verra débarquer tôt ou tard, probablement aux alentours des 800-900 euros — assez cher, mais pour un mélange de caractéristiques n’étant pas encore des plus communs.