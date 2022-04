Vite vite vite ! Si vous aviez loupé l’offre de fin 2019 , voilà que GOG réitère en offrant Postal 1 et Postal 2 gratuitement sur sa plateforme, si vous cliquez sur le lien dans les 32 heures suivant la publication de ce billet. L’occasion parfaite de se défouler dans un shooter loufoque et cathartique au possible, le tout sans DRM (garantie GOG !), le premier volet s’offrant même le luxe d’une compatibilité Linux. À vos modems !