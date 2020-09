La RTX 3090 est lancée, et il a été très compliqué d'avoir des cartes, les quantités ayant été très faibles, mais certains ont pu en commander, notamment sur HFR. Mais on peut dire cette fois qu'il n'y avait pas de stock. Pourtant, avec ses défauts liés surtout aux choix du 8nm pourtant au service d'une architecture qui marche très bien (mais limitée par son TGP), la RTX 3090 n'a, pour l'instant, aucune concurrence sur la 3D, ni le semi-pro à la maison. Et c'est sans grande surprise qu'on va voir des records de benchmarks tomber.

Le premier vient de chez EVGA et son clockeur maison qui a le métier le plus pénible au monde. Ne hurlez pas, c'est une blagounette ! Avec la RTX 3090 Kingpin, watercoolée, le gadjo s'est amusé. Pour commencer, il a dégagé l'AIO pour ne garder que la carte. En général, ce sont des séries avec puce très triée, et il lui a collé une bonne poire dans les dents, du genre Hélène, pour la faire monter aux rideaux avec 2580 MHz. Mais la VRAM aussi s'est montrée un peu conciliante, passant de 19.5 à 21.5 Gbps par puce. Avec un 10900K refroidi à la bonne Cristalline et poussé à 5.2 GHz, sur une EVGA Z490 Dark Kingpin avec de la DDR4 3200 Cas 14, il a fini par toper 16 673 points à Port Royale, soit plus de 2000 points que le second score dans la base de données. Ce second score a été fait sur une RTX 3090 classique.

À chaque news sur le sujet, nous saluons la parfaite inutilité de la chose, les puces étant triées, mais est-ce que tout ce qui est inutile est inintéressant ? Non. Le concours du jet d'espadrilles est-il inutile et inintéressant ? Oui. Prenez vos copies, vous avez 4 heures !