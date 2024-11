Des spécifications pour quelques Core Ultra 200 à 65 W et 35 W de PBP

Les Core Ultra 200K, premiers processeurs Arrow Lake, ont mis fin à la surenchère de watts à laquelle Intel se livrait par l’entremise de ses Raptor. C’est donc de bon augure pour les déclinaisons sans suffixe et celles affublées de la lettre T qui s'épanouissent à des puissances plus mesurées. Le leaker momomo_us, que nous ne présentons plus, a décliné l’identité de certaines puces de ces gammes.

Une tradition respectée

Intel lancera vraisemblablement les Core Ultra 200 et Core Ultra 200T début 2025. La commercialisation de ces processeurs dont les PBP (Processor Base Power) sont de respectivement 65 W et 35 W doit également coïncider avec celle des chipsets série 800 plus accessibles que le Z890, autrement dit des cartes mères B860 et H810.

Ces précisions faites, nous n’allons pas commenter outre-mesure cette fuite. Comme souvent, un tableau vaut mille mots. momomo_us a déniché sept puces pour le moment, avec des classiques Ultra 9, Ultra 7 et Ultra 5.

Mais bien sûr, rien n’indique qu’Intel s’en tiendra à une gamme aussi condensée ; de fait, quelques processeurs manquent à l'appel par rapport à la liste préliminaire des Core Ultra 200 publiée par Benchlife au cours de l'été. Par ailleurs, en dépit du « up to », les fréquences renseignées correspondent bien entendu aux fréquences de base des P-cores ; elles sont conformes à celles des précédentes puces T (c'est 1,3 GHz pour le Core i7-14700T, par exemple).

Gardez aussi en tête que les Arrow Lake doivent s'attaquer au segment laptop l'année prochain. Ils compléteront l'offre d'Intel, jusqu'ici bornée aux Lunar Lake, par le haut, en équipant des ordinateurs portables plus costauds.

Voici le tableau qui regroupe les spécifications divulgées par momomo_us pour les Core Ultra 200 :