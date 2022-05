Rappelez-vous, c'était en juin 2018 que Lian Li avait présenté le premier câble RGB du marché : le Strimer ! De quoi égayer l'intérieur de votre PC sans trop d'effort (et y ajouter encore plus de bordel au passage...), hormis celui de mettre la main à la poche, bien entendu. Entre-temps, la solution s'était déjà un peu améliorée et étoffée avec la gamme Strimer Plus en 2020, mais Lian Li a visiblement encore trouvé des choses à parfaire et c'est ainsi qu'on se retrouve à présent avec la gamme Strimer Plus V2 !

Comme avec la V1, l'offre est toujours constituée de 3 rallonges : ATX 24 broches de 200 mm (18 AWG) avec 120 LED RGB, VGA double 8 broches de 300 mm (18 AWG) avec 108 LED RGB et VGA triple 8 broches de 300 mm (18 AWG) avec 162 LED RGB. Oui, ça en fait de la LED sur pas grand-chose ! N'oublions pas aussi le boitier L-Connect indispensable pour piloter et synchroniser tout ça via le PC avec le logiciel du même nom. Voici à quoi ressemblent ces bouts de silicones et pvc illuminés :

Bon, et alors, qu'est-ce qui a changé ? Le constructeur a apporté quelques modifications d'une part pour faciliter l'installation, mais aussi (et surtout) pour en « améliorer » le RGB - après tout, c'est bien la raison d'être de ce type de produit. Par exemple, pour rendre plus aisée la manipulation des câbles, la hauteur des rallonges a été diminuée de 11 à 8 mm. Et c'est déjà tout de ce côté-là. De l'autre, les guides en plastique sont désormais complètement transparents, et qui dit transparence, dit meilleure diffusion de la lumière produite, évidemment. Les différentes bandes de composants de chaque rallonge ont également vu leur épaisseur réduite, mais avec un espace plus important entre chacune, pour un éclairage plus « distinct ». Voilà, en somme, les Strimer Plus V2 offriront donc un RGB d'encore plus haut niveau ! Very nice comme dirait l'autre...

Ce qui est beaucoup moins nice en revanche, ce sont les prix. Lian Li fait payer ses Strimer plutôt chèrement depuis le début et de ce côté-là, rien n'a changé en cours de route. Ainsi, la rallonge 24 broches (livrée d'office avec le boitier L-Connect) ne vous coutera pas moins de 69,90 €, la rallonge triple 8 broches est à 59,90 € (avec le boitier, ce qui n'était pas le cas avec la V1) et il faut compter 10 € de moins pour la version double broches (mais sans boitier). Le boitier L-Connect est aussi vendu seul pour 19,90 €. Tout cela devrait être disponible prochainement.