Kingdom Come: Deliverance sera compatible pour le Steam Deck, c'est un trailer vidéo qui le dit !

Vous aimez les action/RPG ? Alors vous avez sûrement déjà entendu parler de Kingdom Come : Deliverance. Lee titre, sorti en 2018, se vante d’être un open-world dépourvu de système de classes, ce qui lui a valu le dévouement d’un bon tas de joueurs. Un titre de choix pour le récemment retardé Steam Deck, en somme ?

Cela tombe bien, voilà qu’une vidéo — certes non répertoriée — sur YouTube nous présente une démonstration en live du bousin, directement sur le Steam Deck, dernière console née de chez Valve. Bien entendu, aucun taux d’image par seconde n’est communiqué, ni même de mention de présent de qualité : seuls les yeux avisés sauront déceler cette dernière information, souvent faussée par les accélérateurs type IA comme le DLSS. Notez, tout de même, que la perception du taux de FPS est également affreusement liée à l’expérience unique à tout un chacun, et le côté vidéo de la chose lisse en grande partie les microlatences visibles à l'œil nu.

Pour autant, l’image semble rester fluide quel que soit le joueur et ce, dès les premières frames, et va même jusqu’à se détailler dans les plans de quelques secondes, ce qui ne semble donc pas confirmer usage du FSR, inférieur en matière de qualité globale du rendu. Rajoutez que la vidéo vient directement de l'éditeur, et voilà un capital confiance drôlement haut pour notre démonstration.. De quoi faire votre bonheur ? Affaire à suivre !