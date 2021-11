C'est le week-end et c'est aussi le moment propice à claquer le fruit de son dur labeur en matos informatique. Les bons plans fleurissent, mais pas le printemps qui est encore loin de nous. On attaque notre balade à la RAM avec ce kit de Ballistix de chez Crucial. Pour moins de 55 € vous trouverez ces 2x8 Go cadencé à 3200 MHz C16. Autant dire que le prix est extrêmement intéressant, pas comme celui de l'essence. ça se passe chez Amazon et vous aurez le choix entre le blanc ou le noir.

Si vous cherchez une solution tout-en-un pour un PC de bureautique costaud, pourquoi ne pas taper dans du Ryzen 5000G ? Le 5600G est en promo, sous les 250 € chez Rue du Commerce. Pour ce prix vous aurez droit à 6c/12t cadencés à 3.9 GHz de base (et jusqu'à 4.4 en boost). Bien entendu, ce modèle est accompagné d'une puce graphique VEGA à 8 CU qui n'a pas évoluée des masses malgré la finesse de gravure. Côté perf on se trouve entre le 3600X et le 5600X, ce qui est suffisant pour du multimédia lourd et du solitaire en compétition, mais ce modèle pourra également vous accompagner dans vos cessions de jeux, du moment que vous l'associez à une carte graphique plus apte. À 247,90 €, RDC vous offre la livraison en relais.

Le Crucial P2 est en promo ! Et ce petit modèle d'entrée de gamme est équipé d'un contrôleur Phison PS5013-E13T, et de NAND 3D TLC maison, sans cache DRAM par contre. Vous disposez d'un cache SLC qui fera perdre en performances lorsqu'il sera saturé. Les débits ne sont pas fifous, mais ce sera suffisant pour des tâches quotidiennes (2400 Mo/s en lecture et 1900 Mo/s en écriture pour la version 1 To). L'endurance est donnée pour 150 à 300 TBW selon la version et la garantie est de 5 ans. Le To est à 73,99 € et le 1/2 To à 51,99 € chez Amazon toujours.

On reste dans le DRAMless avec cette fois un produit de chez Samsung. Il s'agit du 980 toukour qui embarque de la TLC 128 couches Samsung. Il est piloté par un contrôleur Samsung Pablo dépourvu de cache DRAM, mais il dispose d'un cache SLC adaptatif. Les débits séquentiels sont annoncés à 3500 MO/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture. Quant aux accès aléatoires, ils seront de l'odre de 500K IOPS dans les deux sens. La garantie est de 5 ans ou 300 TBW sur cette version. Le prix demandé par Amazon est de 49,99 € en ce moment.

Vous trouvez aussi que ça manque de RGB ? Pas de panique, on remédie à cela avec ce duo de Ballistix RGB cadencé à 3200 MHz C16 également. Moyennant 64,99 €, vous pourrez vous offrir 16 gros Gigots de ces belles barrettes de mémoire.Et si ça n'est pas suffisant, vous avez toujours l'option Ballistix Black de 32 Go à moins de 100 €. On vous colle ça en dessous, et c'est chez Amazon (encore !!!).