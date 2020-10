Le projet Quantum d'AMD, bien que son nom puisse rappeler une technologie quantique, est une vieille casserole datant de 2015, à l'époque où AMD n'avais pas encore sorti son architecture Zen (et encore moins RDNA), mais cherchait tout de même à se placer sur le marché des compacts. La cible était assez clairement la concurrence des NUC haut de gamme, cependant, le TDP élevé du bousin avait forcé l'intégration d'un Intel i7 ; pas vraiment de quoi enthousiasmer les foules... et l'idée était repartie dans le néant.

Cependant, nous pourrions assister à une renaissance du projet, car un brevet concernant un boîtier d'ordinateur correspondant trop étrangement au visuel anciennement présenté a été déposé ce 15 septembre dernier. Un oubli ? Le dossier de 2015 aurait-il été perdu dans un méandre de l'espace-temps administratif ?

À moins que les progrès de Zen et de RDNA2 n'autorisent la firme à proposer des PC x86 suffisamment performants et compétitifs pour offrir une alternative cohérente aux consoles... qui, soit dit en passant, intégrant déjà des composants AMD, CPU comme GPU. À moins d'un recentrage sur l'entrée de gamme - en tapant grosso modo en plein milieu des NUC, ce projet Quantum semble ainsi manquer de clairvoyance ; mais ce ne serait pas la première fois qu'une firme irait se concurrencer elle-même. Voyons donc à l'annonce de RDNA2 si des tels mini-PC sont réellement au programme ! (Source : Twitter via Tom's Hardware)