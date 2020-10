Les casques audios sont souvent pratiques et permettent une certaine tranquillité lorsque vous jouez ou regardez des vidéos, mais parfois pourvoir diffuser le son via des haut-parleurs permet de reposer nos chères petites oreilles, ou tout simplement de profiter de votre playlist préférée tout en étant en train de préparer la cuisine. Et si l'année passée la mode des casques était basée sur le sans-fil, les enceintes de chez Logitech ont tout autant été touchées par ce phénomène. Le fabricant propose donc aujourd'hui un nouveau kit 2.1 pour profiter de la musique un peu partout dans votre appartement avec le Z407.

Il ne s'agit pas du premier kit 2.1 Bluetooth du fabricant, cependant celui-ci dispose d'une conception plus élaborée que le Z337 déjà présent. L'ensemble des éléments sont purement sans-fil, ce qui vous permettra de régler leur disposition sans aucune contrainte de ce côté-ci, par contre cela signifie qu'il faudra penser à l'autonomie des batteries. De même, les satellites sont prévus pour être autant à l'horizontale qu'à la verticale, ce qui peut être pratique lorsque vous avez plusieurs moniteurs de bureau par exemple. Toujours sur un plan ergonomique, la manette est elle aussi sans-fil, ce qui peut être pratique lorsque vous vous trouvez éloigné de votre ordinateur, comme lorsque vous écoutez de la musique tout en faisant la vaisselle.

Sur le plan technique, les informations sont encore assez limitées, nous savons que l'ensemble est donné pour une puissance de 80 W crête - à voir la puissance nominale en RMS pour chaque élément - et les basses sont gérées par un Subwoofer plutôt qu'un caisson classique. La connectique est soit en Bluetooth 5.0, en USB ou en pur analogique via un câble jack de 3,5 mm. La portée du Bluetooth est de 20 mètres, mais pareil, pas d'informations sur l'autonomie ou le protocole de communication des flux audios. Le kit devrait être disponible à partir du 23 octobre, pour un tarif conseillé de 89,99 €.